Акцию по очистке озера Нарочь проведут 2 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая акция, посвященная Международному дню очистки водоемов, пройдет на озере Нарочь в Мядельском районе 2 июня, сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Участники акции обустроят туристическую стоянку "Лагерь", которая находится в 10 км юго-западнее Мяделя на восточном берегу водоема в 700 м к югу от деревни Гатовичи. Присоединиться к кампании могут все желающие - сертифицированные дайверы, члены их семей, волонтеры и просто неравнодушные к экологическому состоянию водоемов граждане.

"Формат определяет каждый по силам и желанию - погружение с аквалангом (под воду идут только сертифицированные дайверы), уборка прибрежной территории, моральная поддержка и организационная помощь. Также состоится конкурс для детей на лучший рисунок на тему "Берегите природу", - рассказали в комитете.

Победителей ждут призы от организаторов и спонсоров, а также памятные дипломы в номинациях "Самый юный участник", "Самое большое количество мусора под водой и на суше", "Самая интересная находка под водой", "Самая интересная находка на берегу", "Смешная находка", "Самый крупный трофей", "Самый активный участник на берегу", "Самый активный участник под водой", "Самый интересный детский рисунок". Завершится вечер общим пикником.

Акцию проводит Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Мядельским райисполкомом. Она проходит в рамках экологической кампании "Обустроим малую родину". Кроме очистки водоемов и их берегов мероприятие направлено на воспитание экологической культуры граждан, привлечение внимания общественности к вопросам экологии, бережного отношения к природе. Всем участникам будут предоставляться пакеты и перчатки для сбора мусора.-0-