Акцию "Стань заметней - надень фликер!" проводят в Витебске

14 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ГАИ со страховой компанией "Белэксимгарант" проводит в Витебске акцию "Стань заметней - надень фликер!" для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и повышения безопасности дорожного движения, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Первое мероприятие акции состоялось сегодня рядом с гимназией №7. Утром, когда школьники спешили на занятия, сотрудники ГАИ вместе с представителями компании проверили, носят ли учащиеся светоотражающие элементы. Если у школьника не было фликера, то он получал его в подарок. Если же на одежде или рюкзаке он был, учащимся давали яркие тетради и закладки с Правилами дорожного движения. В ближайшее время такие мероприятия пройдут еще около 10 учреждений образования Витебска.
"Также мы проведем беседы с родителями. Особое внимание уделим тому, что важно контролировать, как дети ездят на велосипеде, потому что зачастую учащиеся на нем добираются на занятия. Наши фликеры можно прикрепить и на велосипед", - отметил Александр Казючиц.
Госавтоинспекция просит родителей приложить все усилия, чтобы обезопасить самых юных участников дорожного движения. Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы. При выборе одежды лучше отдавать предпочтение именно таким моделям либо приобретать светоотражающие элементы, которые могут быть размещены на сумках, куртке, других предметах.-0-
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