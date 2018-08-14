Акцию "Внимание - жара" проведут для участников жатвы в Гомельской области

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Внимание - жара" проведут для участников жатвы волонтеры Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста совместно с УГАИ УВД Гомельского облисполкома, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ.

Так, 15 августа на территории Гомельского района аграрии, которые трудятся на жатве, бесплатно получат питьевую воду от Красного Креста. Госавтоинспекторы напомнят комбайнерам, водителям об основных правилах поведения и управления транспортом при жаркой погоде, проверят технику. Кроме того, желающие смогут измерить давление, получат информационные материалы, как правильно оказать первую помощь при солнечных, тепловых ударах, других ситуациях, как соблюдать питьевой режим в жаркое время и т.д.

До конца текущей недели акцию планируют провести в Ветковском и Добрушском районах. "Если жара не спадет, отправимся с полезными рекомендациями и питьевой водой и в сельхозорганизации других районов", - добавили в УГАИ.

Акция является частью региональной кампании, которая нацелена на обучение правилам безопасного поведения при высоких температурах и навыкам оказания первой помощи, профилактику травматизма.-0-