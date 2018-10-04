Аллею к 100-летию уголовного розыска заложили в Лошицком парке

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею из 17 молодых ясеней заложили в Лошицком усадебно-парковом комплексе столицы накануне 100-летия со дня образования белорусского уголовного розыска. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

На церемонии собрались бывшие руководители уголовного розыска республики, ветераны, действующие оперативники, курсанты Академии МВД. Министр внутренних дел Игорь Шуневич поприветствовал гостей и подчеркнул символичность мероприятия. "Кроме того, что эта служба легендарная и, можно сказать, основная в правоохранительной системе, она еще богата своими традициями, - отметил глава ведомства. - Огромное спасибо всем тем, кто в свое время вложил всю душу и время в становление белорусского уголовного розыска. Пусть аллея станет знаковым местом встречи прошлого и будущего поколения сыщиков".

У аллеи установили памятный знак. Планируется, что каждый год здесь будут проходить торжественные мероприятия, посвященные не только дню уголовного розыска, но и другим памятным датам ведомства.-0-

Фото МВД