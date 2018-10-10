Аллею Матери заложат в Минске 12 октября

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею Матери заложат на территории родильного дома №5 в Минске 12 октября, сообщила журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Жанны Романович, деревья будут высажены при поддержке Заводской районной организации Белорусского союза женщин. Аллея каждый год будет пополняться новыми саженцами.

В Беларуси 8-14 октября проходит Неделя матери. В эти дни в Минске традиционно проводятся встречи с многодетными матерями, концерты, благотворительные акции. Так, 11 октября 37 многодетным матерям будут вручены ордена Матери. С 12 по 14 октября в выставочном павильоне по пр. Победителей пройдет 6-я специализированная выставка товаров и услуг для мам и детей "Материнство и детство". Женщины, ставшие мамами с 8 по 14 октября, получат в подарок боксы от проекта "МамаPro".-0-