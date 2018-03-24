Анатолий Лис обозначил приоритеты в ремонте дорог

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Вопросы строительства и ремонта дорог преобладали сегодня во время прямой телефонной линии с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Суть обращений сельчан и горожан из Барановичей, Брестского, Кобринского, Жабинковского районов сводилась к необходимости приведения в порядок дорожного покрытия. В большинстве случаев речь шла о гравийных и грунтовых дорогах, которые больше всего терпят от весенней распутицы.

Губернатор обратил внимание на сезонность проблемы, которая обостряется именно с наступлением весны. По его словам, к решению вопроса нужно подходить комплексно, исходя из социальной потребности и востребованности конкретной дороги. "В каждом районе составлен план работы по основным магистральным дорогам. Что касается улиц в населенных пунктах, то там местные органы власти совместно с ДРСУ и службами ЖКХ должны определить, какой ремонт необходимо провести - текущий, ямочный или капитальный. В приоритете должны быть дороги, которые находятся в худшем состоянии, с большой интенсивностью движения", - сказал Анатолий Лис.

В целом в Брестской области на этот год на местное дорожное хозяйство предусмотрено выделить Br28 млн. Еще Br4,3 млн будет направлено на содержание и ремонт улиц в населенных пунктах. Под этот объем денежных средств разработаны планы-графики, которые согласованы с горрайисполкомами. Планируется, что дорожные работы начнутся массово с апреля, когда позволят погодные условия.

Всего на прямую линию к председателю облисполкома сегодня обратились 34 человека. Практически треть звонков поступила из областного центра. Возможностью напрямую пообщаться с руководителем региона также воспользовались жители Пинска, Брестского, Кобринского, Ивацевичского, Каменецкого, Пружанского и других районов. Помимо проблем коммунального хозяйства тематика обращений касалась жилищных вопросов, трудоустройства, образования, землеустройства. Все обращения взяты на контроль.-0-