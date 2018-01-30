Анатолий Лис потребовал активизировать работу по привлечению в Брестскую область безвизовых туристов

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Руководителям территорий Брестской области с десятидневным безвизовым режимом необходимо активизировать работу по привлечению туристов. Такую задачу поставил сегодня на заседании облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас представлена прекрасная возможность - указ №462 о десятидневном безвизовом режиме в четырех районах Брестской области и Бресте. Многие, похоже, ждут еще чего-то. Давайте пропишем в решении, что все председатели гор-, райисполкомов, на которых этот режим распространяется, персонально ответственны за работу по приему туристов. Это новые рабочие места, налоги в местные бюджеты. Само оно не придет, для этого надо очень серьезно работать с туроператорами", - сказал губернатор.

В соответствии с указом "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" в Брестской и Гродненской областях выделены территории, где иностранные туристы могут находиться без белорусской визы до 10 дней. В частности, это туристско-рекреационная зона "Брест", в которую вошли областной центр, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы (общая площадь 6,7 тыс. кв.км). Так, в Бресте за первые недели января новым режимом пересечения границы воспользовались почти 300 человек. Город планирует в этом году заработать на въездном туризме $5 млн против $3 млн в 2017-м.

В целом в Брестской области за январь-ноябрь 2017 года выполнение прогнозного показателя по темпам роста экспорта туруслуг составило 110,8% к аналогичному периоду 2016 года при плане 107,5%. Положительное сальдо между экспортом и импортом туруслуг составило $5,4 млн. Экспорт туристических услуг обеспечен всеми районами области в размере $12,6 млн, или 107,5% к уровню 2016 года.-0-