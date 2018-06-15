Анфимов поручил решить вопрос водоснабжения в деревне Евлахи Толочинского района

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время личного приема граждан в Администрации Президента поручил Минжилкомхозу и Витебскому облисполкому решить вопрос обеспечения водой жителей деревни Евлахи Толочинского района и завершить капремонт артезианской скважины. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

К Леониду Анфимову с проблемой отсутствия воды в колонках обратилась многодетная мать. Она рассказала, что на протяжении нескольких лет этот вопрос не решается, ситуация особенно обострилась нынешней весной. До ввода в эксплуатацию после капитального ремонта артезианской скважины местные власти обещали многодетной семье ежедневный подвоз питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд, но обещание выполняется только после многочисленных звонков в диспетчерскую службу и в Толочинский райисполком.

"Такое отношение к проблемам людей, особенно многодетной семьи, недопустимо. Председатель Комитета поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства совместно с Витебским облисполкомом незамедлительно приступить к решению вопроса обеспечения водой жителей деревни и завершения капитального ремонта артезианской скважины", - отметили в КГК.

Всего Леонид Анфимов во время личного приема принял 10 жителей из разных регионов страны. Обращения касались затягивания сроков строительства жилого дома, законности предоставления земельных участков, оказания содействия в выделении социального жилья, строительства индивидуальных жилых домов, отсутствия водоснабжения и др.-0-