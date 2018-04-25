25 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Астма-школы созданы во всех районах Брестской области, сообщила журналистам заведующий отделом общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в регионе организована и работает 21 астма-школа, в том числе 6 - в Бресте. Кабинеты для обучения пациентов и их родственников методам и средствам контроля над астмой открыты при организациях здравоохранения. В 2017 году методическую помощь в них получили более 2 тыс. человек.

По словам специалистов, больные бронхиальной астмой зачастую не обращаются за медицинской помощью, принимая симптомы болезни за реакцию организма на условия окружающей среды. Тем не менее благодаря улучшению диагностики эту болезнь стали выявлять чаще. Так, за последние три года заболеваемость бронхиальной астмой в регионе увеличилась с 8,2 тыс. случаев до 10 тыс., в том числе более 2 тыс. больных бронхиальной астмой проживают в областном центре. Показатель распространенности заболеваемости составляет 925 на 100 тыс. населения, что ниже среднереспубликанского (примерно 867 на 100 тыс. населения). В целом заболеваемость бронхиальной астмой за 10 лет в области выросла более чем на 20%.

"Выявляемость и заболеваемость бронхиальной астмой в нашей стране соответствует показателям европейских стран. То же касается и уровня оказания медицинской помощи. В Беларуси на сегодня имеются все возможности для того, чтобы помочь таким больным. Государство предоставляет им весь объем необходимой помощи. При выявлении и постановке на диспансерный учет благодаря государственной дотации больные бронхиальной астмой получают базисную терапию и симптоматическое лечение бесплатно", - отметила главный внештатный пульмонолог Бреста Ирина Мартынюк.

В преддверии Международного астма-дня, который отмечается 1 мая, в центральной поликлинике Бреста сегодня прошел День открытой информации "Астма. Моделируй контроль!". В программу мероприятия были включены консультации специалистов, выставка лекарственных средств и медицинской техники, дегустация фиточаев, тестирование по контролю над заболеванием.-0-

Фото Вадима Якубенка.