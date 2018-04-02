2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария на трубопроводе в районе ул.Уборевича в Минске локализована, сообщили БЕЛТА в УП "Минскводоканал".
"Авария на водоводе диаметром 1000 мм в районе ул.Уборевича локализована. Давление в системе водоснабжения восстановлено", - проинформировали на предприятии.
Как сообщалось, прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в районе здания на ул.Уборевича, 176. В результате было снижено давление воды в микрорайонах Чижовка, Серебрянка, Лошица, в Октябрьском районе. Подтоплено подвальное помещение в административном здании по ул.Уборевича, 99.-0-
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