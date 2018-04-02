2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийную часть моста через Припять в Житковичском районе планируют взорвать в II квартале, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, рассматривались разные варианты, например, введение временных опор. Но погодные условия внесли свои коррективы. Мороз повлиял на то, что аварийный узел стал еще менее устойчивым и вести на нем работы опасно. "Поэтому он должен быть разрушен при помощи взрывчатых веществ", - сказал министр.

К тому времени, как взорвут аварийный участок, будет готово металлическое пролетное строение, которое его заменит, добавил Анатолий Сивак.-0-