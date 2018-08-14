Авиационно-спортивный праздник пройдет 18 августа в Щучине

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационно-спортивный праздник "Щучин набирает высоту" пройдет 18 августа в районе бывшего военного аэродрома райцентра. Информация о мероприятии размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В программу включены авиафестиваль, концерт, выставка народных мастеров, конкурс "Мисс и Мистер Щучин", дискотека, танцевальный флеш-моб. Предусмотрена работа аттракционов, объектов торговли, будут представлены образцы военной техники, экспозиция частного музея "Бункер-74", показательное выступление военнослужащих разведывательного подразделения. Гостям предложат экскурсию "Мы выбираем небо", во время которой можно ознакомиться с историей Щучинского аэродрома, а также с экспозицией дворца Друцких-Любецких "Щучин - город авиаторов".

Мероприятие проводится ежегодно. Организаторы в этот раз подготовили немало сюрпризов, в том числе состоится представление единственного в Беларуси четырехметрового танцующего медведя. На сцене во время фестиваля выступят группы "Без билета", Clubnika, Влада, кавер-бенд In Vino, Алексей Гросс, Алеся Боярских и другие.

Украшением праздника станут демонстрационные полеты вертолетов Ми-8 и показательные выступления нештатной спортивно-парашютной команды Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны "Белорусские ястребы", полеты малой авиации и парапланеристов. При благоприятных погодных условиях желающие смогут совершить обзорные полеты на воздушном шаре.-0-