Автопарк подразделений МЧС в Брестской области пополнили спецавтомобили Geely Atlas

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автопарк подразделений МЧС в Брестской области пополнился новой аварийно-спасательной техникой, передает корреспондент БЕЛТА.

На вооружение спасателей региона поступили 4 автоцистерны с емкостью для воды 10 т на шасси МАЗ, приобретенные за счет республиканского бюджета. Новая техника предназначается для подразделений Дрогичинского, Жабинковского, Малоритского РОЧС, а также Брестского ГОЧС. Кроме того, представителям МЧС вручены ключи от четырех спецавтомобилей Geely Atlas. На закупку этих транспортных средств выделены средства областного бюджета.

"Работа по оснащению проводится на постоянной основе. Отмечу, что практически вся техника производится в Беларуси. Наши спасатели одеты и экипированы во все белорусское. Причем уровень экипировки не уступает, а в чем-то и превосходит зарубежные аналоги. Отечественные ученые трудятся над новыми разработками. Они будут поступать в подразделения МЧС и позволят спасателям более качественно выполнять задачи", - подчеркнул заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Геннадий Ласута. Он сегодня принял участие в итоговой коллегии Брестского областного управления МЧС.

Стоявшие перед спасателями области задачи в 2017 году выполнены достаточно эффективно, отметил Геннадий Ласута.

"Мы добились снижения чрезвычайных ситуаций, гибели людей. Это очень важно. В том числе серьезная работа проведена в профилактическом плане. В текущем году перед личным составом стоят не менее значимые задачи", - сказал заместитель министра.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 878 пожаров. По сравнению с 2016-м их количество уменьшилось на 3,4%. В огне погибли 70 человек (на 3% меньше). Это лучший показатель за без малого четверть века. -0-

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