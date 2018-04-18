Автопробег "Молодежь за безопасность и спорт" стартует в Брестской области

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 18-20 апреля пройдет третий автопробег "Молодежь за безопасность и спорт", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Колонну техники возглавят два раритетных автомобиля службы по чрезвычайным ситуациям и МВД. За три дня участники автопробега преодолеют более 1 тыс. км. Программой запланированы десять остановок, во время которых состоятся встречи с воспитанниками детских домов семейного типа и школ-интернатов. Для ребят организуют тематические викторины, конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия. Также будет продолжена традиция посадки деревьев дружбы. Дети вместе со взрослыми посадят саженцы на аллеях, заложенных во время предыдущих автопробегов.

Первое мероприятие состоится в Бресте для жителей квартала домов семейного типа. Затем участников автопробега будут ждать в Жабинковской специальной общеобразовательной школе-интернате, Кобринской детской деревне и Перковичской санаторной школе-интернате Дрогичинского района. Также запланированы остановки в учреждениях образования Пинского, Ганцевичского, Барановичского, Ивацевичского и Березовского районов.

Ожидается, что акция "Молодежь за безопасность и спорт" объединит около 1,3 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Наше мероприятие направлено на формирование у подрастающего поколения культуры безопасности жизнедеятельности, популяризацию здорового образа жизни. Также состоятся беседы с педагогами и воспитателями по вопросам совершенствования форм и методов организации образовательного процесса по ОБЖ", - отметил Сергей Машнов.

Организаторами автопробега являются Брестское областное управление МЧС, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, областные организационная структура БФСО "Динамо" и ОСВОД, УВД облисполкома.-0-