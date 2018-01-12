Бананы, инжир и цитрусовые выращивают в агроусадьбе Чашникского района

12 января, Чашникский район /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Бананы, инжир и цитрусовые выращивают в агроусадьбе "Абузерье" Чашникского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экзотические фрукты поспевают в оранжерее, которая занимает 12 соток. Как рассказала хозяйка этого тропического оазиса Лариса Иванова, начиналось все в 2010 году с простых и традиционных для Беларуси растений - в оранжерее выращивались помидоры, огурцы, зелень. Но потом стали постепенно заселять территорию экзотическими. Сейчас в сооружении несколько десятков видов растений, из плодоносящих - апельсины, каламондины, лимоны, инжир, бананы, кофейное дерево.

Лариса Иванова с выращенными апельсинами

Плод инжира

Мандарины

Проводя для нас экскурсию по своим тропикам, хозяйка рассказывает о бананах. "Оказалось, что они совсем неприхотливые. Прекрасно себя чувствуют в нашей оранжерее и не требуют много внимания. Как вы знаете, банан - это трава. От того момента, когда появилась завязь, и до созревания плодов проходит 4-5 месяцев. После сбора урожая растение полностью срезается, и от корней начинают расти новые побеги, - рассказала Лариса Иванова. - Вкус наших бананов иной, чем у тех, что покупаем в магазине. Они ароматнее, слаще и имеют немного другую структуру".

Лимон

Лариса Иванова с урожаем лимонов

Оранжерея агроусадьбы "Абузерье"

А вот с цитрусовыми хлопот немного больше. Кроме полива и подкормки деревья надо подрезать, а листья и плоды постоянно протирать (иначе на них скапливается и прилипает пыль). "Апельсиновые деревья - долгожители. Они могут плодоносить несколько десятков лет. Размножать не сложно - растут с черенка. Я уже пробовала - все получается", - поделилась хозяйка.

В оранжерее кроме растений прекрасно себя чувствует канарейка (вернее кенар, потому что он самец). Есть еще кролик и кот. "Наличие этих обитателей обусловлено тем, что наша агроусадьба ориентирована на семейный отдых. Мы принимаем детей с самого раннего возраста, а поэтому у нас предусмотрено детское меню, есть детская площадка, развлечения, по праздникам работают аниматоры. Зимой дети в основном проводят время в этом зимнем саду - здесь есть что посмотреть, можно поиграть, понаблюдать за рыбами в бассейне", - рассказала Лариса Иванова.

Бананы

Чаще всего здесь гостят семьи из Москвы и Московской области, на втором месте Минск и Санкт-Петербург, на третьем - Витебск. Гости имеют возможность не только любоваться экзотическими фруктами, но и попробовать их на вкус. При этом хозяева планируют расширить ассортимент: в мечтах и планах вырастить в оранжерее плодоносящий ананас. -0-

Фото Александра Хитрова