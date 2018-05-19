Барановичи и Магадан стали городами-побратимами

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичи и российский Магадан заключили сегодня соглашение о побратимских отношениях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичского горисполкома.

Свои подписи под документом поставили председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский и мэр Магадана Юрий Гришан. Партнерское соглашение предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, предпринимательства и торговли, ЖКХ и экологии, образования, науки, культуры и молодежной политики, спорта и туризма. В частности, стороны договорились обмениваться информацией и опытом, которые вызывают обоюдный интерес, организовывать выставки и ярмарки продукции предприятий Барановичей и Магадана, планируется реализовывать совместные проекты.

"Наши побратимские отношения предполагают сотрудничество в разных сферах. В первую очередь для нас важно развитие индивидуального жилищного строительства. Мы увидели возможности вашего домостроения, есть хорошие предложения. Надеюсь, с появлением нового побратима жилищное строительство в Магадане будет развиваться более интенсивно. Также обсудили возможности поездки представителей нашей крупной торговой сети для заключения договора на поставку произведенного в Барановичах текстиля", - отметил мэр Магадана Юрий Гришан.

Сегодня Барановичи празднуют День города. "Свое 147-летие город отмечает с достойными результатами. Барановичи занесены на областную Доску почета. Это высокая оценка труда всех горожан. Сегодняшний праздник особенный и тем, что у нас появился новый побратим. Поставлена задача в течение нескольких месяцев обменяться делегациями бизнес-кругов, также у Магадана есть интерес в приобретении белорусских продуктов питания. Уверен, найдем точки соприкосновения и в других сферах. Самое главное, что положено начало сотрудничеству", - резюмировал Юрий Громаковский.-0-