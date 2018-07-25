Барановичи принимают первый фестиваль музеев железнодорожной техники

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня открывается двухдневный фестиваль музеев железнодорожной техники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Фестиваль музейных экспозиций "Время, события, люди" проводится среди музеев организаций белорусской магистрали. Сейчас в структуре БЖД действуют 19 музеев и 22 комнаты боевой и трудовой славы, в фондах которых находится более 50 тыс. единиц хранения. В Барановичах и Бресте созданы два музея железнодорожной техники под открытым небом. Во время фестиваля отделения дороги смогут презентовать свои лучшие экспонаты. "На Белорусской железной дороге подобный фестиваль проходит впервые. Цель проекта - демонстрация музейных фондов, обмен опытом работы музеев по сохранению и популяризации истории магистрали", - отметили в БЖД.

Музейные экспозиции в формате выставки развернутся на вокзале станции Барановичи-Полесские. Конкурс экспонатов пройдет по трем номинациям: "Презентация музейной экспозиции", "Музейная реликвия" и "Музей как объект культурного туризма". Посетители смогут оставить свои пожелания в специальной книге отзывов, которая будет у каждой делегации. Количество отзывов будет учитываться членами жюри при подведении итогов конкурса.

В программе фестиваля также предусмотрено проведение круглого стола на тему внедрения новых форм и методов работы в музейной практике. Участники мероприятия посетят музей истории и железнодорожной техники Барановичского отделения БЖД, побывают в городском краеведческом музее. По итогам фестиваля его участникам будут вручены специальные дипломы и призы.

Фестиваль музейных экспозиций откроет декаду праздничных мероприятий, посвященных Дню железнодорожника. Так, уже 27 июля делегации отделений белорусской магистрали примут участие в торжественном открытии после реконструкции музея железнодорожной техники под открытым небом в Бресте.-0-