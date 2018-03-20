20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Базу данных желающей поработать летом молодежи создают в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

В регионе стартовала акция "Выбираем студотряд". Первыми к ней присоединились вузы Гродно, возможность выразить предпочтения в плане работы появилась и у учащихся Гродненской области. Для этого необходимо заполнить анкету для работы в отрядах и выбрать профиль (строительный, сельскохозяйственный, педагогический, сервисный, медицинский, производственный отряд), объект, виды работ, размер заработной платы.

"Наша главная задача - трудоустроить всех желающих", - подчеркнули в обкоме БРСМ. Исходя из особенностей региона, наибольшее количество отрядов будет сформировано в сельскохозяйственной отрасли. Будут организованы и строительные отряды. Как ожидается, гродненцы примут участие во Всебелорусской молодежной стройке на объектах БелАЭС. В прошлом году педагогические и сервисные студотряды трудились в санаториях и детских центрах отдыха на черноморском побережье, и такой вид занятости очень понравился молодежи. Сейчас этот вопрос прорабатывается. В целом же, отметили в обкоме, активно заключаются договоры с работодателями в Гродненской области.

Третий трудовой семестр традиционно стартует в начале мая. Однако массово студенты и учащиеся приступят к работе в составе студенческих отрядов по всей стране и за ее пределами после окончания сессии.

Стать членом студотрядовского движения может любой молодой человек от 14 до 31 года. Для этого необходимо обратиться в штаб трудовых дел либо территориальный штаб студенческих отрядов ОО "БРСМ". Они созданы при каждом комитете БРСМ. Подать заявку о трудоустройстве можно онлайн, заполнив заявление на сайте Гродненского обкома БРСМ.-0-