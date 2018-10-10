"Белая Русь" вырабатывает алгоритм действий накануне будущих электоральных кампаний

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белая Русь" вырабатывает алгоритм действий в регионах накануне будущих электоральных кампаний. Об этом сообщил сегодня председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько во время рабочей встречи с активом Гомельской областной организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Давыдько отметил, что в Гомельской областной организации выстроена четкая система. "Но всегда есть возможность совершенствовать. Надо сверить часы и вместе настроиться на плодотворную работу. Тем более что нас ожидают серьезные политические события - президентские и парламентские выборы. Безусловно, это потребует от нас мобилизации сил", - сказал он.

Председатели районных и первичных подразделений, представители органов власти и молодежь Гомеля поделились с главой организации своими наработками и предложениями. "Мы общественная сила, которая подставляет плечо государству, реализует идеи государственной политики: стабильность, социальная направленность. Члены нашей организации интегрированы и в законотворческие органы, и в исполнительную власть. От нас как части гражданского общества зависит многое, в первую очередь в решении идеологических задач", - пояснил Геннадий Давыдько на встрече с активом региональной организации.

Выстроив конструктивный диалог, члены "Белой Руси" обсудили тактику дальнейшей работы на основании ситуации, сложившейся в мире и обществе. Выбранный формат мероприятия позволил обсудить актуальные темы, обменяться опытом, лучше понять возможности и определить перспективы развития РОО "Белая Русь".

В структуру "Белой Руси" входят 6 областных и Минская городская организации, 151 районная, городская, районная в городе организация, 11 организаций по производственному принципу, более 8 тыс. первичных организаций. Ряды "Белой Руси" насчитывают более 177 тыс. членов, свыше 25 тыс. из которых в Гомельской области.-0-