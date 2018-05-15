Беларусь и Россия рассмотрят вопросы охраны трансграничных водных объектов 23-25 мая в Гомеле

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятое заседание совместной белорусско-российской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов пройдет в Гомеле 23-25 мая. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Во время мероприятия планируется рассмотреть вопросы качества воды и состояния водных экосистем, водохозяйственной обстановки, трансграничного мониторинга подземных вод в бассейнах рек Днепр и Западная Двина. Белорусскую делегацию возглавит сопредседатель белорусской части комиссии, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.
Заседания комиссии проводятся с целью реализации положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер и для выполнения соглашения между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов.-0-
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