"Белкнига" открыла в Иваново специализированный магазин

1 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белкнига" открыло сегодня в Иваново специализированный книжный магазин. Мероприятие приурочено к XXV Дню белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

Торгового объекта подобного формата ранее в городе не было. По словам председателя Ивановского райисполкома Юрия Бисуна, к Дню письменности было решено исправить ситуацию. Книжный магазин разместился в здании универмага. Там посетители могут найти классическую литературу и произведения современных авторов для взрослых и детей, учебно-методические пособия, канцелярские товары.

"Белкнига" сделала все возможное, чтобы новый магазин стал знаковым местом. Важно, чтобы здесь были не только сотни названий книг, выпущенных белорусскими издательствами, но и ощущалось тепло и душа художественного слова. На мой взгляд, особой частью павильона должен стать раздел с книгами о родном крае. В свет уже вышли новая историко-документальная хроника, посвященная Ивановщине, а также краеведческие издания, которые расширяют познания о древнем Янове", - подчеркнул министр информации Александр Карлюкевич.

Генеральный директор ОАО "Белкнига" Александр Вашкевич отметил, что предприятие продолжит развивать сеть книжных магазинов в регионах. "За покупкой крупных вещей можно поехать в крупный город, но книги и канцелярские товары нужно приобретать в шаговой доступности. Символично, что новый магазин открылся в День знаний. У нас школьники могут найти все необходимое для учебы. Открытие книжных магазинов в небольших городах, районных центрах - программа "Белкниги". Мы будем это направление развивать", - сказал он. В ближайшее время специализированные магазины "Белкниги" откроются в Бобруйске и Могилеве.

Александр Вашкевич добавил, что, несмотря на развитие информационных технологий, спрос на печатную литературу не снижается. "Рост товарооборота предприятий к уровню прошлого года на данный момент составляет 8%. Книги должны оставаться в нашей жизни. В них более глубокий, философский взгляд на происходящее в мире", - считает гендиректор "Белкниги".

Юбилейный День белорусской письменности проходит в Иваново 1-2 сентября.-0-