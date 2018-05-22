"Белкоммунмаш" поставит Минску 17 электробусов до конца года

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" поставит для нужд Минска еще 60 электробусов, из них 17 - до конца 2018 года, остальные - к маю 2019 года, сообщили БЕЛТА в компании.

Соответствующий контракт подписан 15 мая. Согласно договору город получит 28 электробусов особо большой вместимости модели Е433, но уже в новом дизайне, и еще 32 электробуса большой вместимости модели Е321. Она будет изготавливаться на базе кузова классического троллейбуса модели 321.

Электробусы универсальны: подходят для транспортировки всех категорий пассажиров. Низкопольные машины оборудованы системой kneeling и механической аппарелью, все это обеспечивает беспрепятственный доступ в салон пассажиров с ограниченной мобильностью. Благодаря отсутствию выброса вредных веществ, низкому уровню шума и использованию чистых источников энергии электробусы считаются зеленым транспортом ХХI века. Для зарядки не требуется подключение к линиям электропередачи. На остановке общественного транспорта устанавливается зарядный столб, от которого электробус получает достаточный объем электричества.

В 2017 году Минск закупил первые 20 электробусов, их можно увидеть на троллейбусных маршрутах №59 "ДС Серова - Долгобродская" и №43 "ДС Серова - ДС Дружная". В феврале этого года "Витовт" (Vitovt Max Electro) появился на автобусном маршруте №1 "Центральный вокзал - ДС "Веснянка".

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие выпускает троллейбусы, трамвайные вагоны и электробусы, входит в число резидентов СЭЗ "Минск".-0-