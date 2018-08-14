Белкоопсоюз планирует подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо

14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации. Об этом рассказала сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова на совещании о ходе выполнения поручений главы государства по комплексному развитию Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сфере торговли не выполняется социальный стандарт по обеспеченности населения торговыми площадями. Белкоопсоюз планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации", - сказала Наталья Кочанова.

Вместе с тем она отметила, что в районе ведется активная работа по открытию новых частных объектов розничной торговли.-0-