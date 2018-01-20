20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" намерен распространить опыт Брестского ЦУМа по организации фирменной торговли в других городах республики. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна Светлана Кахро.

Сегодня представители концерна посетили Брестский центральный универмаг, где ознакомились с изменениями, которые претерпел торговый объект в процессе реконструкции. Обновленный ЦУМ открылся полтора месяца назад. Помимо того, что поменялся собственник объекта, здесь разработана новая концепция организации фирменной торговли и внедрены инновационные методы обслуживания покупателей. Так, товары белорусского легпрома (преимущественно текстильной и швейно-трикотажной отрасли) сосредоточены в одной большой секции на третьем этаже. Площадь торгового зала составляет около 2 тыс. кв.м. Под товары белорусских производителей отведена практически половина зала.

"Мы сделали упор на белорусского производителя. Здесь представлены все основные наши изготовители. Каждое предприятие имеет своего консультанта. Продавцы ЦУМа, по сути, работают лишь на кассах. По всему залу действует принцип самообслуживания. Получается своеобразный магазин в магазине. Представители изготовителей видят все наши остатки, заказывают актуальный товар. Они заинтересованы в том, чтобы у магазина был товар, который пользуется спросом", - пояснила начальник коммерческого сектора ЦУМа Ирина Никитина.

Результат такого подхода в организации торговли не заставил себя ждать. Оборачиваемость товара в Брестском ЦУМе составляет 80 дней, в то время как в среднем по торговым объектам страны - 120-150 дней.

"Здесь мы видим пример тесной взаимосвязи торгового предприятия и производственника. Продавцы-консультанты хорошо знают свою группу товара, следят за его размещением в торговом зале, быстро реагируют на пополнение. Это позволяет и магазину достаточно эффективно работать, и предприятию производить более конкурентную и востребованную на рынке продукцию. Судя по товарооборотам, количеству людей, которые здесь ходят, покупкам, которые они делают, магазин заслужил доверие у своих покупателей", - отметила Светлана Кахро.

По ее словам, "Беллегпром" намерен выходить на новый уровень продаж. "Мы научились производить качественный товар, теперь необходимо научиться умело его продвигать в торговую сеть. Это первый крупный объект частной формы собственности, который изъявил желание плотно работать с белорусским легпромом. Будет замечательно, если этот опыт подхватят другие частники и торговые организации по всей республике. Мы готовы помочь им наладить отношения с поставщиками-производителями", - резюмировала начальник управления концерна.-0-