"Беллесбумпром" передал новогодние подарки учащимся школы-интерната в Бобруйске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя концерна “Беллесбумпром” Геннадий Диковицкий поздравил учащихся Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха с Рождеством и Новым годом во время республиканской акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Каждый ребенок получил набор школьных письменных принадлежностей производства филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда". Кроме того, школе выделены санитарно-гигиенические изделия производства ОАО "Бумажная фабрика "Спартак". С подарками в виде комплектов мебели к детям традиционно пришли и представители ЗАО "Бобруйскмебель" и ОАО "ФанДОК".

В школе-интернате обучаются и проживают более 10 учеников из разных городов и поселков Могилевской области. Концерн "Беллесбумпром" традиционно оказывает поддержку учреждению образования в обновлении и пополнении материально-технической базы. Регулярно выделяется безвозмездная помощь в виде мебели, школьных принадлежностей и других материалов.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря 2017 года и продлится до 10 января 2018-го. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-