Белорусские спасатели помогли троим аистятам вернуться в снесенное ветром гнездо

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Рогачевского районного подразделения МЧС вечером 17 июля помогли троим аистятам вернуться в снесенное ветром гнездо, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В Рогачеве после порыва сильного ветра обрушилась часть гнезда, в результате чего три маленьких аиста выпали из него.

Работники МЧС, взобравшись по трехколенной лестнице, возвратили аистов обратно в гнездо.-0-