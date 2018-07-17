Белорусские спасатели помогли троим аистятам вернуться в снесенное ветром гнездо

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Рогачевского районного подразделения МЧС вечером 17 июля помогли троим аистятам вернуться в снесенное ветром гнездо, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
В Рогачеве после порыва сильного ветра обрушилась часть гнезда, в результате чего три маленьких аиста выпали из него.
Работники МЧС, взобравшись по трехколенной лестнице, возвратили аистов обратно в гнездо.-0-
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