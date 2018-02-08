Белорусско-российский молодежный проект "В движении" стартует в Витебске

8 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске сегодня стартует молодежный российско-белорусский творческий проект "В движении", сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Стартовыми событиями станут "Открытый диалог" на тему: "Молодежь двух стран - искусство без границ" и танцевальный мастер-класс по реггетону от российского мастера Анатолия Калаева. Эксперты дискуссионной площадки "Открытого диалога" - молодежные лидеры Витебской и Смоленской областей. Предполагается, что в обсуждении примут участие около 50 человек. Будут рассмотрены основные аспекты развития творчества детей и молодежи России и Беларуси, возможности сотрудничества и перспективы реализации совместных инициатив.

А в целом проект "В движении" подразумевает проведение комплекса творческих мероприятий. Программа будет реализовываться по октябрь 2018 года. Состоятся мастер-классы специалистов в области хореографии, вокала, актерского мастерства, музыки и изобразительного искусства, будут организованы творческие конкурсы и вебинары, пройдут дискуссии по разным направлениям творчества молодежи.

"Основная цель проекта - поддержка и популяризация современного творчества среди детей и молодежи двух стран, создания условий для презентации и продвижения креативных творческих проектов и экспериментальных направлений в искусстве", - подчеркнули в БРСМ.

Проект "В движении" - одно из направлений реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного Витебской областной организации ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" и Смоленской областной общественной организации ООО "Российский союз молодежи". -0-