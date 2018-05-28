Белорусы переоснастили Auchan и X5 Retail

Белорусский производитель ООО "Арлекс" осуществил крупные поставки торгового оборудования для российских сетей Auchan, X5 Retail, "Лента" и "Монетка". В ближайших планах - занять 10% российского рынка торгового и складского стеллажного оборудования, емкость которого оценивается примерно в $100 млн в год, сообщили БЕЛТА в компании.

Российский ретейл активно переходит на торговое и складское стеллажное оборудование из Беларуси. Крупные партии уже используются торговыми сетями Auchan и X5 Retail, в том числе гипермаркетами "Карусель" и супермаркетами "Перекресток". Белорусские стеллажи и кассовые узлы от "Арлекса" также приглянулись ретейлерам "Лента" и "Монетка". География поставок - от Москвы до Екатеринбурга. Каждый контракт измеряется сотнями тысяч долларов.

ООО "Арлекс" рассчитывает в ближайшие год-два занять 8-10% российского рынка торговых и складских стеллажей. С этой целью в России создано дочернее предприятие, которое занимается исключительно сбытом и сопровождением коммерческих контрактов.

"Конкуренция в России очень высокая, причем как среди местных производителей, так и импортеров. Нам удалось выйти и закрепиться на рынке не только благодаря соотношению цены и качества, но и за счет индивидуального подхода к инженерным решениям и высокой скорости реагирования на конкретные потребности заказчика. Там где российским производителям требуются месяцы, мы можем уложиться в несколько недель. А для зарубежных ретейлеров, которые активно расширяют свои сети, это очень важно", - объяснил директор ООО "Арлекс" Александр Цвирко.

Торговое оборудование выпускают в Минске. В 2017 году "Арлекс" переместил собственное производство на свободные площади "Мотовелозавода". Почти все процессы автоматизированы, а для работы с металлом применяются современные европейские станки и роботизированные системы. В частности, покраску готовых изделий осуществляет дорогостоящий итальянский комплекс Taiss. Более 80% продукции - серийного производства, а 20% поставок приходится на индивидуальные заказы.

"Нам удалось достаточно быстро модернизировать производство, адаптировав его под выпуск торгового и складского оборудования. Техника, которую мы сейчас используем, вдвое снижает влияние человеческого фактора и выполняет процессы с хирургической точностью. Современные компьютерные технологии дают возможность уделять больше внимания конструктиву изделия на этапе проектирования. Все это и позволило вырваться вперед", - подчеркнул Александр Цвирко.

В Беларуси торговое оборудование "Арлекс" присутствует в магазинах практически всех ретейлеров. "На родном рынке мы уверенно доминируем. Но его емкость относительно невелика, что стимулирует нас работать на экспорт. Помимо России, наше оборудование поступает в страны Европы, например, в Литву и Францию", - добавил глава компании.

Компания "Арлекс" работает на рынке более 25 лет. Средняя численность сотрудников составляет около 130 человек. Среди основных направлений - производство торговых и складских стеллажей для ретейла и операторов складской логистики. Помимо этого, предприятие освоило производство собственных кассовых узлов и терминалов.-0-