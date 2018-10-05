Березовую рощу заложили в витебском микрорайоне во время акции "Зеленая улица"

5 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время акции "Зеленая улица" в витебском микрорайоне Билево сотрудники РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" заложили рощу из канадской березы, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора предприятия - главный инженер Сергей Усов.

Первые березы начали высаживать сегодня утром на внутридворовых территориях недалеко от строящейся школы, часть деревьев появится и вдоль ул. Баграмяна. Подобные акции предприятие проводит регулярно при строительстве новых заправок, но эта наиболее масштабная. "Всего во время нее будут высажены 290 элитных деревьев, среди которых саженцы канадского клена, дуба и березы. На акцию по озеленению вышли работники предприятия во главе с директором Александром Капшулем. Чтобы при высадке учесть все агротехнические нюансы и обеспечить стопроцентную приживаемость саженцев, руководят процессом рабочие и специалисты витебского "Зеленхоза". Если погода позволит, планируем завершить посадку сегодня, если нет, то некоторые саженцы досадим завтра", - сказал Сергей Усов.

Кроме того, в скором времени при строительстве АЗС по улице 33-й Армии в микрорайоне Билево пересадят около 250 долголетних деревьев из зоны застройки в район городского водохранилища. Проводить работы будут специалисты с использованием спецтехники, позволяющей извлекать растения из грунта, не повреждая корневую систему.-0-