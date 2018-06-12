Бесконтактная оплата проезда доступна на всех станциях минского метро

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами с сегодняшнего дня начали работать в тестовом режиме на турникетах всех станций столичной подземки, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

"Рассчитываться за проезд бесконтактными банковскими картами сейчас могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Планируется в ближайшее время подключить для оплаты карты белорусской платежной системы Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом, - уточнил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. - Кроме того, можно использовать цифровые мобильные устройства с технологией NFC (Near field communication). Она совместима с инфраструктурой по приему бесконтактных карт".

Принцип оплаты проезда прост: надо приложить банковскую карту к валидатору на поверхности турникета. С карты автоматически спишется Br0,65, что равнозначно стоимости жетона. Процесс занимает меньше секунды. После этого можно сразу пройти на платформу.

Для удобства теперь все карты - и бесконтактные, и электронные проездные билеты - принимаются на одном валидаторе сверху на турникете.

В сентябре 2017 года первый валидатор для бесконтактной оплаты проезда в метро был представлен в вестибюле станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. В феврале 2018 года аналогичными устройствами оснастили станции "Каменная Горка", "Площадь Якуба Коласа" и оба вестибюля станции "Площадь Ленина". К 1 июня этого года такими валидаторами воспользовались уже более 50 тыс. пассажиров.

Проект реализуется государственным предприятием "Минский метрополитен", ОАО "БПС-Сбербанк" вместе с платежными системами Visa, Mastercard и компанией IBA Group.-0-