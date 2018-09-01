Без уважения и любви к детям великолепным педагог не станет - Кочанова

1 сентября, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Без уважения и любви к детям великолепным педагог не станет. Об этом заявила в День знаний в гимназии №1 имени Франциска Скорины Полоцка глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова вручает подарок Президента - книгу "Беларусь - наша Радзіма".

Первоклассница Екатерина Мазынская

Первоклассники знакомятся с подарком Президента - книгой "Беларусь - наша Радзіма".

Наталья Кочанова во время встречи со своими учителями

"Я убеждена, что педагог - это призвание. Когда у молодого человека есть не только желание стать учителем, но и любовь к детям, тогда получится великолепный педагог. Безусловно, профессионализм важная составляющая, но если любви и уважения нет, то дети это сразу чувствуют и вряд ли такой педагог останется у них в памяти навсегда, - сказала Наталья Кочанова. - Профессия учителя сопряжена с работой с молодыми людьми, а они сегодня хорошо ориентируются в технологиях, поглощают большой объем информации, и учитель должен соответствовать требованиям современности. Мудрость, справедливость, образованность, честность и преданность стране - главные качества педагога".

Наталья Кочанова во время посещения школы

На линейке

Глава Администрации Президента отметила, что присутствие 1 сентября в родном учреждении образования добавляет волнения. Ведь в стенах нынешней гимназии №1 Полоцка учились братья и дети Натальи Кочановой. "Мы каждый год встречаемся с одноклассниками, учителями, и чем старше становишься, тем воспоминания о школе все ярче и острее. Ведь школа - это наша жизнь", - добавила она.

Наталья Кочанова вручила гимназии в подарок интерактивную панель, а председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук - сертификат на приобретение компьютерного класса. Глава Администрации Президента также передала учащимся первых классов в подарок от главы государства книги "Беларусь - наша Радзіма".

Во время посещения она прошлась по коридорам родного учреждения образования (тогда это была средняя школа №7). Зашла в класс, где училась. Гимназисты провели экскурсию по учреждению образования, рассказали об уроженцах Полоцка, которые прославили Беларусь.

Наталья Кочанова встретилась со своими учителями. В неформальной атмосфере она поблагодарила их за то, что привили умение учиться, любовь к Беларуси.

В гимназии №1 имени Франциска Скорины Полоцка будут обучаться 610 ребят в 24 классах. В этом году ей исполнилось 80 лет. Особенным для коллектива стало 1 сентября 1992 года: тогда решением Полоцкого горисполкома на базе СШ №7 была открыта первая в городе Полоцкая национальная гимназия. В 2008 году ей присвоили имя великого белоруса Франциска Скорины.

Всего в Полоцком районе будет работать 72 учреждения образования: 30 общего среднего и 38 дошкольного образования, центр детей и молодежи, социально-педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также допризывной подготовки.-0-

Фото Александра Хитрова