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Безработные в Витебске после получения госсубсидии чаще создают бизнес в сфере услуг

Регионы 02.10.2018 | 19:08
Фото из архива
Фото из архива
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2 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске после получения государственной субсидии безработные чаще всего открывают дело в сфере услуг, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Ольга Дозорцева.

"В 2018 году за 9 месяцев управление приняло решение о предоставлении субсидии 32 безработным (за весь 2017 год - 44), из них 13 для ремесленной деятельности. Средний возраст безработного, создавшего бизнес или занимающегося ремесленничеством, 37 лет. Самые популярные направления деятельности - парикмахерские, бухгалтерские услуги, ремонт и пошив швейных изделий. Среди ремесленников - изготовление изделий в лоскутной технике, вещей ручного вязания, создание скамеек, домиков для животных, изготовление свечей, изделий из соломы, лозы. В последнее время акцент среди ИП, в том числе получивших на свое дело субсидию, сместился с торговли в сторону сферы услуг", - отметила Ольга Дозорцева.

В этом году среди открывающих свое дело немало тех, кто вернулся с заработков из России, а также женщин после декретного отпуска. Практически у всех есть специальности, поэтому швеи, технологи открывают ателье по пошиву и ремонту изделий, кто имеет опыт работы в строительной отрасли, начинает заниматься отделочными работами. Среди направлений предпринимательской деятельности, организуемых безработными, стали появляться школы танцев и фитнес-центры, остаются востребованными парикмахерские и салоны красоты. "Есть пример, когда жена занималась ногтевым сервисом, получила на это субсидию. А ее муж, который работал в таможенной сфере, в мае 2018 года открыл бизнес по производству парфюмерных и косметологических средств, в том числе лаков. Бизнес у него идет успешно, несмотря на такую кардинальную смену деятельности", - рассказала специалист.

Многие безработные своему увлечению придали статус ремесленной деятельности. Так, молодой витебчанин, инвалид 1-й группы, потеряв зрение, не опустил руки и занялся плетением изделий из так называемой бумажной соломки. "У него это здорово получается, такие товары хочется купить. Он принимал участие на выставке-ярмарке во время "Славянского базара". Теперь парень планирует освоить профессию массажиста", - отметила Ольга Дозорцева.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома для развития экономической активности населения и стимулирования легального осуществления деятельности проходят бесплатные семинары "Уроки ведения бизнеса". Специалисты из различных ведомств и служб разъясняют порядок регистрации и осуществления предпринимательской или ремесленной деятельности, отвечают на вопросы участников. В октябре и ноябре пройдут семинары по другим темам.

"Мы помогаем в подготовке документов для получения финансовой поддержки, направляем на курсы "Основы бизнес-планирования", оказываем методическую помощь, сопровождая от момента получения статуса безработного до регистрации ИП или фирмы. Разъясняются все вопросы, связанные с получением государственной финансовой поддержки. Обучение на наших курсах поможет за короткий период сформировать концепцию будущего бизнеса и составить бизнес-план", - пояснила собеседница.

Ольга Дозорцева обратила внимание, что повторно субсидию получить нельзя, поэтому нужно стараться вложить полученные деньги максимально эффективно. И не забывать, что каждый принимает всю финансовую и моральную ответственность за результат на себя. Речь не только о необходимости отчитаться об использовании субсидии в соответствии с бизнес-планом, но и обязательстве отработать в качестве ИП или ЧУП более 6 месяцев в течение года с момента регистрации, разумеется, с уплатой налогов по этому виду деятельности.

"Благодаря указам №337 "О регулировании деятельности физических лиц", №364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" и декрету №7 "О развитии предпринимательства" государство создало беспрецедентные условия и возможности для создания своего бизнеса. Убраны бюрократические барьеры, упрощено прохождение некоторых процедур", - подытожила специалист.-0-

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Теги
безработица, Витебская область, соцзащита, субсидии, услуги
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