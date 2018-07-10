Благотворительная акция "Вместе в школу!" стартовала в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовала благотворительная акция по сбору школьных канцелярских принадлежностей "Вместе в школу!", сообщили БЕЛТА в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

Мероприятие направлено на помощь детям-сиротам, инвалидам и другим ребятам, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.

"В Минске проживают семьи, в которых родители с ограниченными физическими возможностями воспитывают детей-инвалидов. Часть из них обучаются на дому, другие - в учреждениях образования. Но, безусловно, все они нуждаются в помощи. Собрать ребенка к школе некоторым родителям непросто, а хочется, чтобы праздник 1 сентября оставил добрые впечатления и яркие воспоминания и у ребят из малообеспеченных семей", - пояснили в учреждении.

Привезти канцелярские принадлежности можно до 27 августа в Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей.-0-