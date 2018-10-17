БМЗ назвал шестерку лучших поставщиков сырья и материалов

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" наградило своих лучших партнеров-поставщиков сырья и материалов во время 4-й международной конференции поставщиков БМЗ, которая проходит сегодня в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

В масштабном форуме принимают участие деловые партнеры завода из Японии, Китая, Австрии, Италии, Германии, Венгрии, Словении, Литвы, Латвии, Сербии, России, Украины.

Ежегодно номенклатурный ряд закупок предприятия превышает 1 тыс. наименований. "Начиная от металлолома, различных запчастей и комплектующих до таких узкоспециализированных позиций, как алмазный порошок, который используется в метизном производстве для шлифовки волок. Широкий диапазон сырья и материалов БМЗ обеспечивают более 800 компаний из разных стран мира", - уточнил Александр Олесик.

Год от года укрепляются прозрачные партнерские отношения с поставщиками. По традиции лучших из лучших БМЗ награждает во время промфорума. В этом году победителей назвали в шести категориях. В номинации "Огнеупоры" награждено ООО "Кералит", "Металлолом" - ОАО "Белвторчермет", "Ферросплавы"- АО "ЕВРАЗ Ванадий Тула", "Материалы МТС" - Lubrimetal spa, "Запчасти и вспомогательные материалы"- ООО "ПО "Энергокомплект", "Транспорт" - ОАО "БелАЗ". С каждым из победителей БМЗ связывает не один год совместной работы.

"Каждый поставщик сырья и материалов, получивший звание лучшего, проверен годами совместной работы. Согласно заводской системе оценки они имеют рейтинг отличного поставщика. Это свидетельствует о высоком качестве продукции и строгом соблюдении сроков поставок", - рассказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что качество будущей металлопродукции начинается с поставщиков, поэтому на БМЗ выстраивают с ними эффективные двусторонние отношения.

Наглядный пример сотрудничества, когда поставщик не просто реализует свой товар, а стремится его усовершенствовать с учетом требований заказчика, - работа с компанией "Кералит". На протяжении двух лет она тесно работает со специалистами исследовательского центра БМЗ над снижением времени сушки бетона, используемого для рабочей футеровки стальковшей. Совместно внедренные технологические решения позволили сократить этот период с 50-60 часов до 37, что существенно ускоряет процесс подготовки ковшей для производства. Экономический аспект разработки - в сокращении срока сушки бетона, что позволяет использовать данный материал вместо футеровочного кирпича. При этом удельные затраты на рабочую футеровку снижаются на 10%.

Также во время международной конференции участники из первых уст узнали о планах инновационного развития БМЗ, обсудили с его руководством подходы к оценке и выбору поставщиков в заводской системе менеджмента качества, а также ознакомились с итогами закупок и правилами их организации.

БМЗ является поставщиком металлопродукции для строительной и нефтегазовой отраслей, мировых автоконцернов и шинных компаний. В 2017 году завод был включен в 5% лучших мировых исполнителей на платформе мониторинга EcoVadis CSR, где проходил оценку согласно требованиям своих потребителей металлокорда.-0-