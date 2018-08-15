БМЗ снизил объемы выбросов в атмосферу на 8%

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" по итогам первого полугодия 2018 года снизило валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 347 т, или 8%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сохранив при этом объем производства стали на прежнем уровне. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Такому результату предшествовала непростая и скрупулезная работа, и на достигнутом на БМЗ останавливаться не собираются, - подчеркнули на предприятии. - В обозримой перспективе запланированы комплексные реконструкции пылегазоочистных установок №2 и №3, а также реализация природоохранных мероприятий, позволяющих сделать производство чище".

В прошлом году на БМЗ реализовали 12 мероприятий экологической направленности. Они касались как усовершенствования системы контроля за выбросами, так и очистки отходящих газов. Реализованы такие масштабные проекты реконструкции, как увеличение производительности участка внепечной обработки стали с вводом в эксплуатацию соответствующего газоочистного оборудования, а также строительство очистных сооружений по переработке засоленных сточных вод. На реализацию этих двух проектов завод направил более Br217 млн инвестиций.

В настоящее время жлобинские металлурги проходят сертификацию продукции на соответствие стандарту ВЕS6001, в котором строгие требования в области окружающей среды и устойчивого развития. Предварительный этап сертификации был проведен в июле этого года, второй запланирован на сентябрь. "Данный сертификат накладывает дополнительную ответственность на предприятие с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду", - пояснили в пресс-службе.

Всего в нынешнем году предприятию предстоит реализовать 19 мероприятий экологической направленности на сумму $225 тыс. Как отметили на БМЗ, запланированное станет существенным шагом к улучшению экологической обстановки в Жлобинском районе, в чем в первую очередь заинтересованы и сами металлурги.-0-