Более 1 тыс. школьников Брестской области получат паспорта во время акции "Мы - граждане Беларуси"

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. школьников Брестской области получат паспорта во время республиканской акции "Мы - граждане Беларуси". Об этом сообщил сегодня журналистам первый секретарь областного комитета БРСМ Виктор Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.
"День Конституции - один из главных праздников страны, поэтому торжественные мероприятия проводятся повсеместно. В это время свой первый паспорт впервые получат более 1 тыс. юных жителей области. Этот документ символизирует принадлежность к нашему государству, его традициям, дает права и обязанности молодому гражданину", - подчеркнул Виктор Иванов.
Акцию "Мы - граждане Беларуси" организаторы стараются проводить в интересных для школьников местах. В частности, сегодня областное мероприятие состоялось в Бресте в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. На встречу получили приглашения 20 талантливых учащихся со всего региона. Это активисты молодежного движения, отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и соревнований.
"С получением паспорта человек становится полноправным гражданином своей страны. Это большая ответственность. Значимо это событие и тем, что свой главный документ молодые люди получают в Год малой родины. Для каждого человека родные места являются самыми близкими и важными. Старайтесь быть полезными своей малой родине", - отметила заместитель председателя Брестского областного Совета депутатов Валентина Пух.
Для участников акции провели экскурсию по 38-й бригаде, где они познакомились с бытом солдат, увидели военную технику и вооружение, побывали в музее боевой славы. Также ребят ожидает поездка в агрогородок Остромечево.-0-
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