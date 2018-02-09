Более 100 иллюзионистов станут участниками международного фестиваля фокусников в Гродно

9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 100 иллюзионистов станут участниками международного фестиваля в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из организаторов мероприятия председатель клуба фокусников "Удиви" Николай Нарди.

Гродно 3-4 марта примет V Международный фестиваль фокусников Magic Show. Традиционно он собирает большое количество начинающих и опытных иллюзионистов из Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Марафон волшебства и иллюзии делится на два сценических дня. В первый из них состоится конкурсная программа среди молодых фокусников. Оценивать выступления конкурсантов будут мэтры иллюзионного дела", - рассказал Николай Нарди. Он отметил, что в этот же день состоятся мастер-классы и семинары. Профессиональные фокусники поделятся с участниками и заинтересованными зрителями секретами своего успеха.

Во второй день, 4 марта, на сцене Гродненского областного драматического театра намечены два гала-концерта с участием звезд иллюзионного искусства.

"Левитация зрителя, угадывание мыслей, тайные исчезновения и загадочные появления: на сцене выступят не только представители разных стран, но и различных поколений. В копилке у 18-летнего иллюзиониста Ильи Кахновича много побед и наград, а также авторских номеров и трюков. А 74-летний Василий Руденко - единственный фокусник на постсоветском пространстве, ставший победителем конкурса Рона Макмиллана в Великобритании", - рассказал Николай Нарди. Изюминкой вечера магии станет выступление Кристи Мельник. Перед гродненцами известная иллюзионистка предстанет в образе Мэрилин Монро. Иллюзионно-пародийный номер, во время которого она сыграет со зрителем, закончится сюрпризом.

Также запланированы выступления финалистов телепроектов "Удиви меня" и "Феномен". Одна из основных целей мероприятия - обмен опытом среди представителей жанров, популяризация иллюзионного искусства. Организаторами фестиваля выступают Гродненский областной драматический театр и городской клуб фокусников "Удиви".-0-