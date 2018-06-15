Более 180 безработных в Гомельской области получили в январе-мае субсидии на открытие дела

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 180 безработных в Гомельской области, состоящих на бирже труда, получили субсидии на открытие своего дела в январе-мае. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Семионов.

За пять месяцев в регионе поддержка в виде безвозмездных субсидий оказана 182 потенциальным бизнесменам. Этот показатель на 10% превысил значения за аналогичный период 2017-го. В денежном выражении на эти цели в январе-мае выделено более Br425 тыс.

В тройку самых активных по использованию государственной финансовой поддержки входят Гомель (37 человек), Речицкий (26) и Мозырский (23) районы. Чаще всего начинающие предприниматели реализуют свои бизнес-планы в таких направлениях, как торговля, бытовые и авторемонтные услуги, грузовые и пассажирские перевозки, деревообработка, сельское хозяйство.

"Такая форма самозанятости населения всемерно поддерживается в стране в целом и в Гомельской области в частности. Во-первых, потенциальный предприниматель получает возможность развивать частный бизнес, на что сейчас нацелена экономика, во-вторых, создает рабочие места для других соискателей. В этом особая ценность, достойная государственных преференций", - подчеркнул собеседник.

Размер субсидии для потенциальных предпринимателей варьируется в зависимости от места проживания: жители сельской местности и малых городов с устойчиво высоким уровнем безработицы получают сумму в размере 15 бюджетов прожиточного минимума, в остальных случаях - 11 БПМ (с 1 мая 2018 года в среднем на душу населения составляет Br206,58). Финансовую поддержку также можно получить на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, частного унитарного предприятия, на организацию ремесленной деятельности. Размер субсидии безработным для организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением инновационных разработок, равен 20 БПМ.

По словам первого заместителя председателя комитета, финансовую поддержку получают большинство потенциальных бизнесменов, окончивших курсы по основам предпринимательской деятельности и защитивших бизнес-план на специальной комиссии в управлениях по труду, занятости и социальной защите гор- и райисполкомов.

"Разумеется, эти средства должны идти по целевому назначению - на развитие бизнеса: приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату услуг, а также на иные цели, связанные с организацией предпринимательской деятельности", - уточнил Александр Семионов.

Всего в 2018 году планируется выдать безвозмездную субсидию около 400 безработным в Гомельской области.-0-