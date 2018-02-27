Более 2 тыс. вопросов граждан разрешено в 2017 году на информационных встречах в Могилевской области

27 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области в 2017 году состоялось более 17 тыс. встреч членов информационно-пропагандистских групп с населением, получило разрешение более 2 тыс. вопросов граждан. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома его начальник Екатерина Музыченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Единые дни информирования, как никакая другая форма работы с населением, выявляют взаимоотношения власти и народа, - считает Екатерина Музыченко. - Вопросы, озвученные в эти дни, решаются более оперативно, а люди убеждаются во внимательном отношении руководителей к их проблемам".

По ее словам, с населением области сегодня работают члены республиканской информационно-пропагандистской группы и более 2 тыс. групп исполнительных комитетов всех уровней и трудовых коллективов. Качественно обновлены составы групп, задействован резерв - это авторитетные люди, ветераны, прошедшие государственную службу, актив общественных организаций. Хороший пример организации информационной работы с населением демонстрирует опыт Белыничского, Бобруйского, Кличевского, Круглянского, Осиповичского, Шкловского районов.

"Практика показывает преимущество дифференцированного подхода к информированию населения: и категории населения, и возрастные особенности, и отдаленность населенного пункта от районного центра. В зоне особого внимания молодежь, пенсионеры, проблемные коллективы. Оптимальный результат в этой работе мы сможем получить только при усилении контроля за работой информационно-пропагандистских групп, действующих на предприятиях, в организациях, обеспечив участие не только заместителей руководителей по идеологической работе, но и первых лиц предприятий, руководителей экономических, юридических и других служб", - убеждена Екатерина Музыченко.

Вместе с тем единый день информирования (как канал информационной связи с населением) не до конца используется. Зачастую дополнительные темы включаются, не исходя из волнующих население проблем, например, обеспечение сжиженным баллонным газом, вывоз твердых бытовых отходов для населения, принимаемых мерах по ремонту дорог и прочее. "Для доведения наиболее актуальной и значимой информации до жителей региона вопросы необходимо рассматривать в тесном взаимодействии с отделами по работе с обращениями граждан, соблюдая баланс", - заметила докладчик. -0-