Более 200 мастеров съедутся на ярмарку ремесел в фестивальный Витебск

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 200 мастеров из Беларуси, Украины и России съедутся на ярмарку народных ремесел и искусств "Город мастеров", которая будет работать во время ХХVІІ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Организаторы приглашают жителей и гостей города с 12 по 16 июля заглянуть на улицы Толстого и Пушкина. Здесь свои работы покажут мастера из всех районов Витебской области и регионов Беларуси, члены Белорусского союза мастеров народного творчества. Также приедут в фестивальный Витебск умельцы из Астрахани, Пскова, Курска, Смоленска, Киева, Чернигова, Ивано-Франковска, Миргорода и др.

В "Городе мастеров" будут представлены традиционные виды ремесел, характерные для славянских народов. Среди них керамика, гончарство, лозоплетение, национальные костюмы, вышивка, валяние. Ожидается, что впервые приедут мастера из Кабардино-Балкарии. Они привезут изделия из овечьей шерсти и национальный черкесский костюм. Во время ярмарки желающие смогут приобрести понравившиеся изделия народных промыслов.

Также в выставочном зале областного методического центра народного творчества на протяжении фестиваля будет работать областная выставка-конкурс традиционных кукол и игрушек "Забава-2018". В стенах центра представят более 300 работ ручной работы.

Организаторами мероприятий выступают управление культуры Витебского облисполкома и Витебский областной методический центр народного творчества.-0-