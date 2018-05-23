Более 240 оздоровительных лагерей откроются в минских школах в июне

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 240 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием откроются на базе минских школ, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

Летняя оздоровительная кампания стартует в столице 1 июня. Ее девиз "Лето - пора открытий". "Каждое мероприятие для детей должно способствовать формированию у них новых компетенций. Совместно с Министерством информации планируется реализовать проект "Лето с хорошей книжкой", с управлением спорта и туризма Мингорисполкома - "Лето - пора спортивная" и другие", - отметила Анна Рысевец.

По традиции с 26 июня на базе реабилитационного центра "Росток" начнет работать профильный палаточный лагерь для детей из неблагополучных семей. В его организации принимают участие войсковая часть 3310, а также структурные подразделения Мингорисполкома и силовые ведомства.

Ребят примут загородные лагеря, пять из которых работают в пятисменном режиме. На базе образовательно-оздоровительного центра "Лидер" будут действовать профильные палаточные лагеря, совместно с БГУ в спортивно-оздоровительном комплексе "Бригантина" с 13 по 30 июля организуют смену для ребят, которые увлекаются физикой, математикой, информатикой. Создаются профильные отряды для одаренных учащихся в школах, где можно углубить знания по учебным предметам. Летние студии также откроются в Минском городском институте развития образования.-0-