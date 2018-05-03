Более 3 тыс. объектов включено в перечень неиспользуемого имущества Минской области

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. объектов включены в перечень неиспользуемого имущества Минской области на 2018 год. Об этом сообщила сегодня директор Минского областного территориального фонда государственного имущества Антонина Полякова на заседании Миноблисполкома, где рассматривались вопросы вовлечения в оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности области и ее административно-территориальных единиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом на 2018 год запланирована работа по 2169 из 3030 неиспользуемых объектов. Например, что касается работы с имуществом в коммунальной собственности, то за текущий год планируем вовлечь в оборот более чем 220 объектов, 90 коммунальных объектов планируется снести, 44 - законсервировать", - отметила Антонина Полякова.

Что касается результатов работы прошлого года, то в сравнении с 2016-м показатели улучшились на 11%. Как рассказала директор фонда, в 2017 году было запланировано вовлечь в хозяйственный оборот, законсервировать и снести 2214 неиспользуемых объектов всех форм собственности. За год работа завешена по 926 объектам - это 42% от плана. Для сравнения, в 2016 году было выполнено 31% от плана. Лучше других сработали в Стародорожском, Клецком, Любанском, Червенском, Смолевичском районах. Наименьший процент выполнения - в Мядельском и Крупском.

Среди основных причин низкой результативности на заседании были названы несогласованность действий служб исполнительного комитета на этапе планирования сроков выполнения работ. Также плохо прорабатываются способы вовлечения неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот, отсутствует координация последующей работы.

Антонина Полякова предложила решение проблемы низкого вовлечения объектов. По ее мнению, обозначенной проблемы можно избежать, если определить четкие сроки выполнения задач, назначить ответственных должностных лиц и установить более жесткий контроль за проводимой работой. В том числе решать проблему неиспользуемого имущества может помочь реклама. "Было бы неплохо, например, установить растяжку о том, что объект продается. Нужно будет только ее изготовить - распространяться она будет как социальная реклама. Кроме того, можно привлекать Советы по развитию предпринимательства и предоставлять им информацию о том, какое имущество есть в собственности района", - считает она.-0-