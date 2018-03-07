7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. женщин примут участие в забеге Beauty Run в Минске 8 марта, который проводится в рамках кампании по борьбе с домашним насилием. Об этом рассказали сегодня журналистам организаторы старта, передает корреспондент БЕЛТА.

Забег проводится в белорусской столице в третий раз, и впервые зарегистрировано такое количество участниц. "Погода не помешает провести это прекрасное мероприятие. Ожидаем достаточно большое количество бегуний 8 марта. Традиционно подготовлены медали и призы. Мне приятно, что Белорусская федерация легкой атлетики проводит забег не в одиночку, а интерес проявляют многие общественные организации. Значит, БФЛА все делала правильно на протяжении последних лет в популяризации здорового образа жизни", - рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

На старт Beauty Run выйдут и модели Национальной школы красоты вместе со своим преподавателем Ольгой Хижинковой, участницей марафона во Флоренции. Соревноваться будут и чемпионка Европы по таиландскому боксу Мария Валент, посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб, которые получили стартовые номера забега.

Старт и финиш забега состоятся у главного корпуса БГУ на пр. Независимости. Начало - в 12.00.

Для победительниц организаторы приготовили денежные призы: например, за первое место на дистанции 5 км полагается Br500, а на дистанции в 2 км - Br200.

Организаторы предусмотрели и конкурсы для болельщиков, которые 8 марта придут поддержать прекрасных дам. Зрителям предложено посоревноваться в изготовлении самых красивых плакатов для мам, любимых женщин, юмористических и высокохудожественных плакатов. Наиболее активный болельщик-мужчина сможет рассчитывать на приз в номинации "Лучшая мужская поддержка".

Женский забег против насилия Beauty Run проводится совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.-0-