23 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Более 30 инновационных разработок презентовано на ярмарке "Медицина и фармация" в Витебске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).
Около 100 представителей научных организаций республики, а также органов управления приняли участие в ярмарке инновационных разработок в медицине и фармации, которая состоялась сегодня в Витебском государственном медицинском университете. На мероприятии было презентовано более 30 инновационных разработок, в том числе в области хирургии и трансплантологии. К примеру, Республиканский научно-практический центр детской хирургии представил технологии 3D-печати в кардиохирургии, Брестский научно-технологический парк - информационную систему "Единый регистр доноров Брестской области", которая позволяет отслеживать каждую донацию от момента забора крови до трансфузии, либо производства препаратов.
Во время ярмарки специалисты ГКНТ и подведомственных организаций рассказали о возможностях венчурного финансирования инновационных проектов, патентования и коммерциализации результатов научных исследований и разработок. По итогам мероприятия предполагается подписание протоколов и договоров на внедрение разработок в реальном секторе экономики.
Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по науке и технологиям, Витебский облисполком и Витебский государственный медицинский университет.-0-
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