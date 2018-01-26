26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 км теплотрасс в Минске модернизируют в 2018 году с применением предызолированных труб (ПИ-труб), сообщил сегодня заместитель главного инженера РУП "Минскэнерго" Игорь Лёвин на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди основных мероприятий по снижению потерь в тепловых сетях на текущий год - техперевооружение с применением предызолированных труб. Запланирована замена 31 км трасс. Также продолжится ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов. Предполагается выполнить такие работы по 20 км коммуникаций", - проинформировал Игорь Лёвин.

По его словам, теплопотери Минских тепловых сетей не превысили нормативных значений в 2017 году. Так, величина технологического расхода теплоэнергии на транспорт составила 12,7%, что не превышает плановое задание, согласованное Департаментом по энергоэффективности и равное 13,37%. На 2018 год такая прогнозная величина запланирована на уровне 13,35%. Она рассчитана с учетом прироста нагрузок за период 2016-2017 годов и дополнительной приемки на баланс теплосетей.

Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" обеспечивает централизованное теплоснабжение более 11,2 тыс. потребителей столицы с присоединенной суммарной тепловой нагрузкой 9650 Гкал/ч, выработку тепла, а также его транспорт от минских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4.-0-