Более 30 организаций поучаствуют в ярмарке вакансий в Витебске

18 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 30 организаций и предприятий сегодня примут участие в ярмарке вакансий в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы управления по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома Инесса Хаткевич.

"За 2018 год уже прошло 12 подобных ярмарок - как на базе одного предприятия, так и общих по городу. В этот раз мы пригласили к участию более 30 предприятий и организаций из сферы промышленности, в том числе легкой, строительства и других - как государственных, так и частных", - рассказала Инесса Хаткевич.

Вопрос содействия в трудоустройстве актуален, люди проявляют интерес к ярмаркам. "На мероприятии специалисты службы занятости будут консультировать пришедших по поводу всех имеющихся вакансий. Они также расскажут о возможности переобучения на базе учебных заведений, если у кого-то не будет соответствующей квалификации", - добавила начальник отдела.

В Витебской области в начале года было определено 15 территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Это 13 районов и два города - Витебск и Новополоцк. На начало августа в 8 из 15 регионов ситуация улучшилась, а три региона обеспечили улучшение положения по всем показателям, ухудшилась ситуация на рынке труда только в двух районах.-0-