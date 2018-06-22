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Более 36 тыс. школьников отдохнули в первую смену в оздоровительных лагерях Минской области

Регионы 22.06.2018 | 13:16
Фото из архива
Фото из архива
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 36 тыс. школьников отдохнули в первую смену в оздоровительных лагерях Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

"В Минской области функционирует свыше 800 оздоровительных лагерей, в том числе 170 - с круглосуточным пребыванием, более 630 - с дневным. В этих оздоровительных учреждениях отдохнули около 6,8 тыс. детей и свыше 29 тыс. соответственно", - пояснили в институте.

Воспитанники провели время с пользой: педагоги позаботились не только о комфорте ребят, но и организовали досуг. В частности, дети принимали участие в конкурсах, экскурсиях, марафонах, ярмарках и праздниках. В игровой форме они закрепляли свои знания о правилах дорожного движения и безопасной жизнедеятельности, изучали аспекты здорового образа жизни и знакомились с различными профессиями. Помимо того, постигали азы финансовой грамотности. Например, в оздоровительных учреждениях Борисовского района и города Березино школьники учились правильно тратить и копить деньги, узнавали о возможностях получения дохода и способах обеспечения своего финансового благополучия.

А те, кто отдыхал в "Планете детства" Крупского района посетили местную спасательную станцию ОСВОД, где ознакомились со спецификой работы спасателей и закрепили правила безопасного поведения на воде.

Не менее интересно провели время воспитанники палаточного туристского лагеря "Юные археологи" Стародорожского района: они принимали участие в проведении археологических раскопок.

В лагерях Молодечненского, Клецкого и Любанского районов организовали учебно-полевые сборы по допризывной и медицинской подготовке, провели с подростками занятия по стрельбе из стрелкового и метательного оружия, познакомили с армейской службой.-0-

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Теги
дети, Минская область, отдых, школы
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