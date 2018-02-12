Более 40 безработных Витебска получили субсидии на организацию собственного дела в 2017 году

12 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске в 2017 году финансовую поддержку для организации собственного дела из средств Фонда социальной защиты населения получили 44 безработных. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме, общая сумма субсидий составила Br94 тыс.

На эти деньги горожане смогли сделать первые шаги в организации предпринимательской деятельности. В числе популярных направлений - строительство (отделочные, штукатурные, столярно-плотницкие, сантехнические и другие работы), техническое обслуживание и ремонт автомобилей, ремонт швейных и трикотажных изделий, розничная торговля, изготовление сувениров.

В прошлом году для безработных, желающих организовать собственное дело, на базе управления по труду горисполкома совместно с ООО "Витебская областная бизнес-школа" проведен мастер-класс "Пути выбора ниши бизнеса. Формирование уникального предложения". На обучающие курсы "Основы предпринимательской деятельности" было направлено 23 человека.

В горисполкоме отметили, что информация о содействии безработным в организации предпринимательской и ремесленной деятельности размещена у них на сайте, эти сведения можно найти в районных администрациях и налоговых органах.-0-