Более 40 ретроавтомобилей и мотоциклов проехали по улицам Гродно в честь Дня Победы

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пробег ретротехники "Спасибо за тех, кто не знает войны" в честь Дня Победы состоялся сегодня Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничную колонну из более 40 ретроавтомобилей и мотоциклов возглавили несколько советских внедорожников ГАЗ-69, выпускавшихся с 1950-х годов. Символичным стало участие в пробеге знаменитой "Победы". Представили гродненские ретроавтолюбители представительский седан ЗИМ, несколько поколений "Волги", эксклюзивные "Жигули", включая ВАЗ-2106 в цветах советской милиции, а также горбатый "Запорожец". Присоединились к пробегу и свыше двух десятков мотоциклов разных годов выпуска.

Организовали пробег представители нескольких любительских автообъединений. "Мы видим интерес жителей города к таким автомобилям, поэтому решили в честь праздника устроить пробег по центральным улицам, провести демонстрацию техники", - рассказал заместитель директора Гродненского городского центра культуры Сергей Попович. Он отметил, что любительские объединения действуют при центре культуры, им представлены гаражи, необходимое оборудование. Благодаря этому с каждым годом количество восстановленных автомобилей увеличивается.

Участники автопробега сделали остановку, чтобы возложить цветы к памятнику воинам и партизанам в парке им. Жилибера. Финишем стала Советская площадь, где ретротехнику в течение дня смогут рассмотреть все желающие.

Праздничные мероприятия 9 Мая в Гродно начались с торжественных шествия и митинга у Кургана Славы. Состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню. Тожественным маршем прошли войска Гродненского гарнизона. На территории комплекса оборонительных сооружений "Рубеж Карбышева" гости смогли увидеть показательные выступления войск Западного оперативного командования. Завершится праздник у Кургана Славы концертной программой, акцией "Споем "День Победы" вместе" и праздничным салютом.

В центре города организованы концертные программы, работают аттракционы, интерактивные площадки. На площади Тизенгауза развернулась выставка военной техники. На площади Ленина открыто арт-кафе под открытым небом, подготовлены танцевальная и концертная программы.

Торжественные мероприятия и праздничные гулянья проходят во всех районах Гродненской области. Например, в агрогородке Малая Берестовица по инициативе грузинской диаспоры и при поддержке местных властей был открыт памятник на месте гибели командира 250-й мотострелковой дивизии полковника Геронтия Цитаишвили.-0-