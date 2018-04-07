Более 400 пионеров и октябрят примут участие в марафоне "Будь здоров!" в Могилеве

7 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня во Всемирный день здоровья пойдет финал республиканского спортивного марафона "Будь здоров!". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете мероприятия.

В детско-юношеском празднике здорового образа жизни примет участие 21 команда - более 400 пионеров и октябрят со всей Беларуси. Во время торжественной церемонии открытия спортивного марафона во Дворце спорта "Олимпиец" ребят поприветствуют почетные гражданине города Могилева, именитые белорусские спортсмены, чемпионы Олимпийских игр гимнастка Светлана Баитова и каноист Александр Масейков.

В нынешнем сезоне организаторы сделали в марафоне акцент на популяризацию дворовых игр. Праздник стартует с турнира по пионерболу, а затем ребятам предстоит проявить силу и меткость в первом пионерском чемпионате Беларуси по спортивной игре "Городки". Традиционно самым ожидаемым и зрелищным событием мероприятия станет командный конкурс по чирлидингу в двух возрастных группах (октябрята, пионеры). Победителей и призеров марафона наградят дипломами и призами.

В течение дня для детей также будут работать интерактивные площадки "Я, ты, он, она - Пионерии страна".

Организатором спортивных состязаний выступает ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" при поддержке Министерства образования и Могилевского областного исполнительного комитета.-0-